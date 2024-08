L’ancien Premier ministre malien, Moussa Mara a renoncé à ses avantages d’ancien Premier ministre du Mali. Il justifie sa décision par la volonté de soulager les finances publiques.

Au Mali, Moussa Mara renonce à ses avantages d’ancien Premier mnistre

Dans un courrier en date du 2 août et adressé au Premier ministre Choguel Maiga, Moussa Mara a renoncé à ses avantages d’ancien Premier ministre du Mali. « Cette décision est motivée par ma volonté de soulager les finances publiques et contribuer à réorienter nos maigres ressources vers des destinations plus utiles à nos populations », s’est justifié le président du parti Yéléma.

L’ancien candidat à la présidentielle, Moussa Mara a demandé l’arrêt avec effet immédiat, du versement de son indemnité mensuelle de 700.000F, la prise en charge de la facture d’eau et d’électricité de son domicile et la prise en charge de sa ligne de téléphonie mobile.

Au sein de l’opinion, de nombreuses voix ont salué cette décision de l’ancien Chef du gouvernement. Au Mali, M. Mara est un opposant assumé au régime d’Assimi Goita. Mais ce ne cesse d’apporter son soutien aux bonnes actions du régime en place.