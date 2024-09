Au Mali, la lutte contre la contrebande alimentaire se poursuit. Ainsi, une cargaison de 6855 cartons de pâtes alimentaires, en totale contradiction avec l’arrêté interministériel interdisant leur importation, a été interceptée.

Mali : la douane démantèle un réseau de contrebande de pâtes alimentaires

Les forces douanières maliennes ont réalisé une saisie exceptionnelle à Sikasso le vendredi 13 septembre 2024. En effet, malgré l’interdiction claire, certains opérateurs économiques continuent de tenter de contourner les règles en important illégalement des produits tels que la farine de blé et les pâtes alimentaires.

D’après les autorités militaires, ces pratiques sont non seulement illégales mais mettent également en péril l’économie nationale. Dans cette dernière affaire, un opérateur économique, déjà connu pour ses activités frauduleuses, a tenté de dissimuler sa cargaison en demandant une annulation de déclaration en douane.

Cependant, les douaniers, alertés par cette manœuvre suspecte, ont procédé à des vérifications approfondies et ont découvert la fraude.En réalité, cette saisie démontre une fois de plus la vigilance et la détermination des douaniers maliens à lutter contre la contrebande et à protéger l’économie nationale.