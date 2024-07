Le décès du père de Sidiki Diabaté le vendredi 19 juillet a touché de nombreuses personnes dans le monde. A l’enterrement le samedi 20 juillet à Bamako de l’icône de la musique malienne, Toumani Diabaté, des célébrités africaines étaient présentes. Le chanteur malien n’a pas manqué de les remercier dans un post sur sa page Facebook.

Sidiki Diabaté remercie les célébrités après l’inhumation de son père

Le géniteur de Sidiki Diabaté qui est décédé le vendredi 19 juillet suite à une longue maladie, était une légende de la musique africaine et le maître incontesté de la kora dans le monde. A l’inhumation du père de l’artiste malien, Toumani Diabaté, le samedi 20 juillet dernier à Bamako, l’atmosphère était très lourde.

En effet, il y a eu un grand rassemblement de parents, amis, proches, autorités maliennes et d’artistes maliens et africains aux funérailles de la défunte figure de la musique malienne. Notamment le chanteur malien, Salif Kéïta, l’influenceur-chanteur ivoirien, Apoutchou National, l’homme d’affaires malien, Roi 12-12, le chanteur guinéen, Oudy 1er et bien d’autres.

Au lendemain de l’enterrement de son père, Sidiki Diabaté a adressé sa gratitude dans un message sur page Facebook à toutes les célébrités qui ont effectué le déplacement pour le soutenir. ‘’Ils étaient tous là sans exception, les autorités, la grande famille Diabaté, les confrères artistes, les fans, les médias et les amis pour dire au revoir à notre cher père. Au nom de la famille Diabaté et en mon nom propre, nous vous disons beaucoup merci’’, écrit-il.