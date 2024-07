71 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Mali, le Mouvement pour le Salut de l’Azawad (MSA) a annoncé l’assassinat Ismaghil Ag Arahmat, un de ses officiers et cadre politique le lundi 1er juillet 2024 à gao villle par des individus armés non encore identifiés.

Communiqué du mouvement

Le Mouvement pour le Salut de l’Azawad (MSA) a la profonde douleur d’informer l’opinion publique nationale et internationale de l’assassinat d’Ismaghil Ag Arahmat un de ses officiers et cadre politique cette soirée du 1er juillet 2024 à gao villle par des individus armés non encore identifiés.

Cadre politique et officier hors pair, Ismaghil a été de tous les combats politiques et militaires du MSA. Coordinateur du bureau régional du MSA à Menaka et à à Gao, membre du bureau politique et coordinateur militaire, Ag Arahmat était un homme convaincu de la cause qu’il défendait, il était épris de paix et de justice.

Ismaghil Ag Arahmat a été lâchement assassiné ce soir par des individus à motos près de son domicile à gao. En cette douloureuse circonstance le MSA tient à saluer la mémoire du disparu et exprime ses condoléances émues et toute sa compassion à sa famille et à tous ses collaborateurs.

Le MSA condamne ce crime crapuleux et promet qu’aucune barbarie ne viendra à bout de sa détermination dans la lutte pour que la paix et la cohésion sociale règnent dans nos régions.

Ménaka, le 1er juillet 2024

Pour le MSA

Ilyas Ag Siguidi