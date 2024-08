Au Mali, la constance dans les saisies en devises à l’aéroport de Bamako continue. Encore une autre saisie suite aux récentes où près de 500.000 et 70.000 euros ont été confisqués.



Mali : des liasses de 10.300 dollars US saisis à l’aéroport de Bamako



À l’aéroport Modibo Keita Senou de Mali, un voyageur a été arrêté pour avoir gardé des dollars US non déclarés. Ainsi, plus de 10.300 dollars US ont été saisis. Selon les autorités de la douane, la dernière saisie date du 21 Août 2024. Pour cette fois-ci, les agents de la douane ont accentué le contrôle conduisant à l’arrestation d’un voyageur chilien à destination de l’Argentine.



Croyant qu’il pourrait tromper la vigilance de la douane, ce voyageur a été pris la main dans le sac. Grande fut sa surprise quand un agent des douanes vint à lui dans le plus grand respect pour lui tirer le ver du nez. Après quelques temps d’échange , il a été conduit dans un isoloir où les billets de dollars ont été extraits de son sac à ordinateur portable.



Au total, 10.300 dollars US ont été confisqués. Des enquêtes ont été ouvertes sur sa personne par les autorités de la douane afin de mieux connaître sur ses activités dans le pays. D’après la douane, le mis en cause a mis en avant son statut contractant d’une société minière pour justifier la somme saisie. Toutefois, pour n’avoir pas déclaré la liasse de dollars, il est coupable d’une infraction punie par le Code des Douanes.