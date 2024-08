Suite à l’attaque de Tinzawatène au Mali, les deux autres pays membres de l’AES ont dépêché une délégation de haut niveau à Bamako. Cette délégation composée des ministres d’État du Niger, le général Salifou Mody, et du Burkina Faso, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, a rencontré le colonel Assimi Goïta en fin de semaine dernière pour lui réaffirmer leur soutien inébranlable.

Assimi Goïta reçoit les émissaires du Niger et Burkina Faso après l’attaque de Tinzawatène au Mali

Après l’attaque des Forces armées maliennes (FAMa) dans la localité de Tinzawatène par des groupes armés terroristes, le Niger et le Burkina Faso, ont exprimé leur solidarité au Mali avec lequel, ils sont tous membres de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES). Face à Assimi Goïta, les émissaires de Abdourahamane Tiani et Ibrahim Traoré ont présenté les condoléances de leurs présidents au chef d’Etat malien et au peuple frère de ce pays voisin.

Selon la délégation, les États membres de la Confédération de l’AES ont un même destin et ils demeurent soudés. Ainsi, cette rencontre avec le dirigeant du Mali témoigne de la détermination commune à affronter toutes les adversités dressées pour déstabiliser la région. À en croire le ministre d’État burkinabè, Rimtalba Ouédraogo, la délégation est repartie de Bamako avec des messages rassurants et une détermination intacte qu’ils comptent bien transmettre aux chefs d’État respectifs au Niger et au Burkina Faso.