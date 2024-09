Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le sud du Maroc depuis vendredi dernier ont provoqué d’importantes inondations, faisant au moins 11 morts et 9 disparus.



Maroc : inondations meurtrières dans le sud, le bilan s’alourdit



Des intempéries exceptionnelles ont surpris des régions habituellement aride au Maroc. Avec 47 millimètres d’eau en trois heures à Ouarzazate et 170 millimètres près de Zagora, les précipitations ont été particulièrement intenses. Ces fortes pluies ont entraîné la crue des oueds, inondant de nombreuses zones et causant d’importants dégâts matériels.



Le bilan provisoire, communiqué par le porte-parole du ministère de l’Intérieur, fait état de 11 décès, dont 7 dans la province de Tata, 2 à Tiznit et 2 à Errachidia, parmi lesquels figure une personne de nationalité étrangère. Fin août, une mère et sa fille avaient déjà perdu la vie dans des inondations similaires dans la province de Ouarzazate.



En réalité, ces intempéries inhabituelles s’expliquent par la rencontre de masses d’air tropical humide et de masses d’air froid, entraînant la formation de nuages instables et de précipitations violentes. Ce phénomène, bien que rare dans cette région, est de plus en plus fréquent en raison du changement climatique.

Pour rappel, le Maroc a subit six une année de sécheresse consécutive. Une situation qui a mis en panne plusieurs projets stratégiques dans le pays.