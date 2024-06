76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le royaume du Maroc et toute la population marocaine sont en deuil. Et pour cause, la princesse Lalla Latifa, mère du Roi du Maroc Mohammed VI, est décédée. La nouvelle est annoncée samedi 29 juin 2024.

Lalla Latifa, mère du Roi du Maroc Mohammed VI a rendu l’âme

Sa majesté le Roi Mohammed VI a perdu sa mère, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Latifa. Une triste nouvelle confirmée par le Palais Royal qui en a profité pour présenter ses vives condoléances à Sa majesté le Roi. « Le porte-parole du Palais Royal annonce, avec une immense tristesse et une profonde affliction, le décès de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Latifa, que Dieu l’ait en Sa Sainte miséricorde, ce samedi 22 Dou Al Hijja 1445 H correspondant au 29 juin 2024 », renseigne le communiqué officiel du Palais Royal.

A noter que l’illustre disparue est passé de vie à trépas à l’âge de 78 ans. Elle était l’épouse de Sa majesté le Roi Hassan II décédé depuis 1999.