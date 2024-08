Au Maroc, le Roi Mohammed VI a accordé la grâce royale à plus de 4000 prisonniers à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. L’annonce a été faite par le ministère de la Justice dans un communiqué.



Maroc: le Roi Mohammed VI accorde la grâce royale à plus de 4000 détenus



Le Roi Mohammed VI a ordonné la libération de 4 831 personnes poursuivies dans un dossier lié à la culture illégale du cannabis. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une tradition de clémence et de compassion afin de permettre à ces détenus incarcérés pour diverses raisons de rejoindre leurs familles respectives.

Aussi, le Roi marocain, dans cette initiative, vise à instaurer un climat de confiance et à encourager une participation active pour le développement de la nation.

En plus, cette mesure permettra également la réinsertion des prisonniers concernés dans la société, pour un développement équitable au niveau national et régional.

De plus, le communiqué précise que cette grâce royale n’est pas synonyme de motiver les acteurs de la culture illégale du cannabis à perdurer dans cette pratique. En prenant cette disposition, les autorités veulent renforcer les liens entre l’État et les populations sur les différentes réglementations liées à la culture de cannabis.



Par ailleurs, la mesure de la Grâce Royale va participer d’avantage aux procédures « de réglementation de la filière du cannabis licite et à renforcer le tissu social en consolidant les liens entre l’État et les individus » mentionne le communiqué.