Les 30 matchs de championnat national de football ont permis à Guy Bedi, attaquant vedette du Football Club de San-Pedro, de se montrer à son avantage. Avec un total de 11 buts, dont 5 sur pénalty, Bedi s’est hissé au rang de meilleur buteur de la Ligue 1. Son talent n’a pas échappé aux recruteurs européens, qui envisagent déjà un transfert cet été.

Matchs de championnat national de football : San-Pedro et Guy Bedi au sommet

Le football ivoirien a connu un bouleversement inattendu ces dernières années. Traditionnellement dominé par des clubs historiques comme l’Africa Sport, l’Asec Mimosas, le Stella et le Stade d’Abidjan, le championnat national de football a vu émerger de nouvelles puissances. Le FC San-Pedro, le Racing d’Abidjan, et le Stade d’Abidjan qui se maintient, ont pris le relais en imposant leur suprématie sur le terrain.

Le Football Club de San-Pedro domine, avec 56 points en 30 matchs de championnat national de football ivoirien, suivi de près par le Stade d’Abidjan et le Racing d’Abidjan, tous deux à égalité avec 51 points. L’ASEC Mimosas, autrefois titan indétronable, peine à retrouver sa gloire passée et occupe la quatrième place du classement. De son côté, l’Africa Sport lutte pour remonter en première division. Il va disputer un match crucial contre l’US Tchologo le 14 juin.

Ligue 1: Une ascension spectaculaire

Le classement des meilleurs buteurs voit Guy Bedi en tête. Le sérial buteur de San-Pedro est suivi de Serge N’guessan Archange Pokou de l’ASEC Mimosas avec 8 buts, dont un seul sur pénalty. Issouf Dosso, également de San-Pedro, complète le podium avec 5 réalisations. Ces performances individuelles reflètent le niveau de compétition intense qui anime la Ligue 1 cette saison.

Au terme de ce championnat, le Sporting Club de Gagnoa et Abengourou ont été relégués en Ligue 2. Une fois encore, la volatilité et la compétitivité du football ivoirien est au rendez-vous. Avec des talents comme Guy Bedi qui émergeant sur la scène nationale et peut-être bientôt sur le plan européen.