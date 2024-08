En séjour en Colombie depuis jeudi dernier, Meghan Markle a dégainé trois looks élégants accompagnés d’un collier Cartier d’une valeur de presque 13 000 euros. Et ceci, en compagnie de son époux, le prince Harry.

Meghan Markle sublime la Colombie avec trois tenues éclatantes et un collier de luxe

Sur invitation pour une tournée de quelques jours en Colombie avec son époux, le prince Harry, Meghan Markle ne fait pas les choses à moitié au pays de l’Amérique du Sud. Meghan Markle a opté pour la robe longue en tweed métallisé Navajo Weaver bordeaux. La duchesse de Sussex a ainsi fait un petit clin d’œil à son pays d’accueil, puisque la robe est fabriquée en Colombie. Pour accessoiriser sa tenue, elle portait également un collier Cartier d’une valeur de 12 800 euros. Une robe qu’elle possède dans deux autres coloris, comme l’a révélé le compte Instagram Royal Fashion Police.

Vendredi, le couple a assisté à un spectacle de danseurs folkloriques au Centre national des arts Delia Zapata. Plus tôt dans la journée, Meghan Markle a une nouvelle fois prouvé ses prouesses en matière de mode en sortant en Colombie aux côtés du prince Harry lors de cette tournée de quatre jours dans ce pays d’Amérique du Sud. Elle s’est montrée élégante dans un gilet à col d’une valeur de 700 euros de la marque new-yorkaise Veronica Beard.

D’une élégance intemporelle, Meghan Markle a associé ce vêtement sans manches et boutonné à un pantalon marine assorti qui descend jusqu’aux chevilles, dont le prix s’élève à plus de 500 euros. Cintré à la taille pour flatter la silhouette élancée de la duchesse, l’ensemble était assorti de talons hauts noirs Manolo Blahnik et d’un sac à main crème de 4 700 euros de la société italienne Loro Piana.

Au cours de la journée, Meghan et Harry ont également assisté à un sommet sur la responsabilité numérique à l’université EAN, après avoir été invités par la vice-présidente de la Colombie, Francia Marquez. Elle a changé de tenue une troisième fois et a arboré une chemise en soie brune Victoria Beckham, une pièce qui coûte plus de 700 euros, ainsi qu’un pantalon Colby de la marque La Ligne.

Pour rappel, Harry et Meghan ont été accueillis dans la capitale de Bogota par la vice-présidente colombienne Francia Marquez et son mari Rafael Yerney Pinillo jeudi 15 août 2024. Les Sussex bénéficient d’un dispositif de sécurité complet tout au long de leur visite aux côtés de Mme Marquez.