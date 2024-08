Epouse du prince Harry, Meghan Markle n’a pas le temps de chômer. A la découverte de la nouvelle vie de la duchesse de Sussex marquée par des amis très influents.

Meghan Markle et Harry, un duo inséparable : de nouvelles initiatives et des amitiés solides

En contrat avec Netflix, Meghan Markle et Harry ont le désir de faire deux séries sur des sujets qui leur tiennent à cœur. L’une sur la cuisine et l’autre sur le polo. Aimant constamment sortir de sa zone de confort, la duchesse de Sussex devrait également lancer, d’ici la fin de l’année sa nouvelle marque lifeStyle baptisée American Riviera Orchard (ARO), pour commercialiser des produits pour le quotidien et la maison.

Tout semble donc sourire aux Sussex désormais libérés de toutes obligations royales. Le prince Harry et Meghan Markle ont parlé également de leur nouvelle initiative visant à soutenir les parents dont les enfants ont été victimes de harcèlement en ligne. La fondation Archewell du duc et de la duchesse de Sussex lance The Parents Network. S’adressant à la journaliste Jane Pauley de l’émission Sunday Morning, Harry, 39 ans, et Meghan, 43 ans, ont parlé des dangers des médias sociaux et du suicide.

Si un temps les tabloïds assuraient que Meghan Markle et le prince Harry étaient détestés outre-Atlantique, une source proche a assuré à Us Weekly que Meghan Markle se serait constituée « un grand groupe d’amis qui ont tous réussi dans leur propre domaine et en qui elle a vraiment confiance ». Un cercle intime. Dans cette fameuse liste, on retrouve notamment la célèbre athlète Serena Williams que Meghan Markle avait convié à son union ou encore l’animatrice Ellen DeGeneres mariée à Portia de Rossi. Meghan Markle côtoie l’épouse d’Alexis Ohanian depuis près de dix ans. Les deux femmes s’étaient rencontrées lors d’un match de football de charité.

L’initié a également affirmé à nos confrères que Meghan Markle serait également devenue « très proche » d’une autre voisine prénommée Whitney Wolfe Herd, fondatrice de Bumble. Un autre a précisé que la fille Doria Ragland aurait noué des liens solides avec Jamie Kern Lima, la cofondatrice de IT Cosmetics. Quand on a de tels amis, on ne peut jamais chômer.