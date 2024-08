Evann Guessand poursuit son aventure à l’OGC Nice. L’attaquant international ivoirien a prolongé son contrat avec le Gym jusqu’en 2028.

Ligue 1 : Evann Guessand prolonge avec Nice

Evann Guessand et l’OGC Nice se sont inscrits dans la continuité. Ce mercredi 21 août, l’international Ivoirien va prolonger son contrat avec Nice. « L’OGC Nice est heureux d’annoncer la prolongation d’Evann Guessand. L’attaquant de 23 ans est désormais lié avec son club formateur jusqu’en 2028 », a annoncé le club français.

Pour l’international Ivoirien, c’est une marque de confiance de la direction qui l’oblige à donner encore plus pour défendre les couleurs de Nice. « Ce dont je suis fier et honoré, confie l’intéressé. Je sais que les attentes sont de plus en plus importantes, tant autour de l’équipe qu’autour de moi. Je vais continuer à travailler comme un fou pour être encore plus décisif et aider le Club à être performant. J’aime profondément l’OGC Nice, où je suis arrivé quand j’avais 12 ans. Mon ambition et mon souhait, c’est qu’on aille le plus haut possible ensemble », a-t-il déclaré.

Sous le maillot rouge et noir, Evann a disputé 68 matchs en pro avec le maillot, pour 8 buts et 5 passes décisives. Une expérience renforcée par ses prêts à Nantes (44 matchs, 5 buts et 2 assists en 2022-23) et Lausanne (35 matchs, 7 buts et 5 passes décisives en 2020-21).