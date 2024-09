Constant Lonkeng a conduit une mission du FMI à Cotonou du 5 au 11 septembre 2024. A l’issue de la mission, les conclusions sont réconfortantes pour le pays. Malgré un environnement extérieur difficile, la délégation constate que les performances économiques restent solides.

Mission du FMI au Bénin : des performances macroéconomiques solides malgré l’instabilité régionale

L’économie se porte bien malgré le contexte régional difficile. A Cotonou, une mission du Fonds monétaire international a constaté que les « performances macroéconomiques reste solides ».

Le Bénin peut se flotter les mais après le passage d’une délégation du FMI à Cotonou. Les signaux économiques sont au vert et le pays peut continuer dans sa lancée. Selon le rapport de la mission, « les performances macroéconomiques du Bénin restent solides malgré un environnement extérieur difficile, marqué notamment par la forte dépréciation du naira ».

Selon l’institution financière, l’activité économique a progressé de 6,6 % au deuxième trimestre 2024, après une hausse de 6,3 % au premier trimestre. Elle indique que cette dynamique de croissance devrait se poursuivre pendant les prochains mois. Bien que l’inflation globale ait été limitée à 3 % en août, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 6,6 %, principalement en raison de l’augmentation des exportations vers les pays voisins, exacerbée par l’instabilité sécuritaire dans la région.

Budget 2025 : Vers un déficit maîtrisé

L’exécution budgétaire du Bénin a été solide au premier semestre 2024, notamment grâce à une bonne collecte des impôts. Le gouvernement a entamé l’élaboration du budget pour 2025, en suivant la norme de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) visant à maintenir le déficit budgétaire global à 3 % du PIB. Cette mesure constitue un élément central de la stratégie budgétaire du Bénin depuis l’introduction du programme MEDC/FEC.

Transparence et financement climatique

Le Bénin poursuit ses réformes structurelles dans le cadre de ses engagements avec le programme MEDC/FEC, incluant la mise en œuvre du Haut-Commissariat à la Prévention de la Corruption et du registre social unique. Parmi les autres réformes importantes, on note la fermeture des comptes publics auprès des banques commerciales et la réforme des subventions aux carburants. Le pays explore également des options de financement climatique avec ses partenaires, à la suite de la table ronde sur le sujet organisée en juillet à Cotonou.

Prochaines évaluations du FMI

Le FMI prévoit une évaluation formelle des performances économiques du Bénin lors de la cinquième revue du programme MEDC/FEC, combinée à la deuxième revue du FRD. L’équipe du FMI retournera donc à Cotonou pour poursuivre ces évaluations.