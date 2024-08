Depuis quelques jours maintenant, l’annonce du grand retour de Francis Ngannou en MMA a été officialisée. Son prochain adversaire, Renan Ferreira. Pour préparer ce grand duel, le Predator a fait son retour au Cameroun.

Francis Ngannou retrouve ses racines au Cameroun avant son retour en MMA

Après un détour vers la boxe, Francis Ngannou va faire son grand retour en MMA. Et comme officialisé, c’est Renan Ferreira qui sera son adversaire. Ce dernier avait en 2023, remporté le tournoi poids lourd du PFL en venant à bout de Ryan Bader. Ainsi, le monstre de plus de 2 mètres pour 120 kg va se frotter à l’ancien champion de l’UFC le 19 octobre prochain. Depuis quelques jours maintenant, c’est l’heure pour les préparatifs. Francis Ngannou a même fait son retour au Cameroun pour préparer son combat en MMA.

Francis Ngannou de retour au charbon au Cameroun pour préparer son grand retour en MMA. 🇨🇲pic.twitter.com/yac3Axt1hn — La Sueur (@LaSueur_off) August 12, 2024

Pour le moment, Francis Ngannou reste sur deux défaites dans le monde des sports de combat. Une contre Tyson Fury, assez controversée. Puis une seconde terrible, un énorme KO encaissé face à Anthony Joshua.

Ngannou se confie sur son expérience en boxe avant son retour en MMA

En attendant le 19 octobre prochain où on reverra le Predator sur le ring en MMA, Francis Ngannou est revenu sur son expérience dans la boxe en seulement une année. Francis Ngannou s’est livré sur son détour en boxe anglaise dans le podcast The Diary of a CEO. Le Predator estime qu’il n’est pas dans une position idéale pour exceller dans ce sport.

« Cela (briller en boxe) n’a jamais été un objectif dans ma vie. J’étais conscient de la situation. Mon premier combat de boxe remonte à moins d’un an et j’avais déjà 37 ans. Ce n’est pas à ce moment de votre vie que vous vous attendez à faire carrière dans un sport de combat comme la boxe. », a commencé Francis Ngannou avant d’indiquer qu’il a sacrifié sa renommée auprès de l’UFC pour gagner beaucoup plus d’argent avec la boxe anglaise. « Je savais qu’à partir de ce moment-là (du départ de l’UFC), à chaque combat que je ferais, je serais payé plus que ce que j’avais gagné pendant toute ma carrière en MMA. En effet, au cours de mes dernières années à l’UFC, j’aurais pu gagner plus si j’avais accepté le contrat. J’ai donc laissé beaucoup d’argent sur la table pour avoir ma liberté, j’ai acheté ma liberté », a déclaré le Camerounais.

Il conclut avec une leçon de morale : « La liberté, dit-on, n’est pas donnée, elle n’est pas gratuite. Il faut donner quelque chose pour l’obtenir. C’est pourquoi, à ce moment-là, j’ai gagné moins d’argent parce que j’ai refusé ce contrat. »