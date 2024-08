Avant le gros duel qui va opposer Renan Ferreira et Francis Ngannou le 19 octobre prochain, les deux stars de MMA étaient en face à face d’avant match ce jeudi 22 août 2024. Occasion pour Ngannou de dévoiler ce qui le motive à faire son grand retour sur le ring.

Francis Ngannou vs Renan Ferreira, le premier face-à-face avant le duel

Encore quelques semaines pour vivre le grand match qui va opposer le Brésilien Renan Ferreira à Francis Ngannou. Les deux stars de la MMA se sont présentées en face-à-face d’avant match ce jeudi. Occasion comme il est de coutume pour les deux combattants d’échanger quelques mots avant de monter sur le ring, le 19 octobre 2024.

Lors du face-à-face, le « Predator » a tenu à exprimer son impatience à l’idée de combattre son rival. « Allons-y », a-t-il lancé à l’endroit du Brésilien, avant de tâter ses muscles, en signe de respect et d’admiration. Il faut le dire, Renan Ferreira, doté d’un physique impressionnant, est loin d’être un adversaire facile pour Francis Ngannou.

Comme il l’a déjà notifié, ce retour sur le ring de Francis Ngannou porte un message bien plus noble qui devrait jouer en son avantage. Le Camerounais souhaite, en effet, rendre hommage à son fils décédé, en donnant le meilleur de lui à cette rencontre. « Je me suis demandé si je ne devais pas raccrocher les gants. Mais j’ai réalisé que je n’avais pas eu la chance de combattre pour mon fils et là, ça va être le cas. J’ai décidé que j’allais continuer à me battre pour lui et je pense que c’est le meilleur moyen de lui rendre hommage. », a déclaré Ngannou.

Le combat entre les deux colosses de la PFL s’annonce ainsi assez tendu. Rendez-vous le 19 octobre.