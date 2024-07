Avec cet accord de financement, les travaux de modernisation des pistes de l’aéroport international Bangui-M’poko, vont bientôt commencer. Le ministère de l’économie qui a reçu au nom du gouvernement Centrafricain, cet accord pour le financement des travaux, parle du démarrage « de façon imminente des travaux » à Bangui.

Les premiers travaux vont concerner essentiellement, la modernisation « de la piste de l’aéroport Bangui-M’poko ». Ensuite, le deuxième volet des travaux, va concerner « la réhabilitation de la route de Pk0 jusqu’au niveau de l’aéroport » international Bangui-M’poko.

Tous ces travaux, seront réalisés par un groupement d’entreprises chinoises du nom de CCECC/CR11, a expliqué le ministère dans sa communication. Ce groupement d’entreprises chinoises, a déjà réalisé des travaux d’aménagement de la route en Centrafrique. Et ces travaux avaient concerné le tronçon qui relie l’aéroport International Bangui-M’poko au Rond-point Marabena à Bangui, a indiqué le ministère de l’économie.

Dans sa communication, le ministère de l’économie précise que la signature de l’avenant du contrat entre le gouvernement Centrafricain et, le groupement d’entreprises Chinoises aura lieu, « dans les jours à venir » à Bangui. Et c’est cette signature qui, marquera le démarrage effectif des travaux de modernisation des pistes de l’aéroport International Bangui-M’poko.

Pour le ministère de l’économie, l’exécution de ces travaux énumérés ci-haut, rime avec « le retour de la stabilité politique et la reprise économique » en Centrafrique. Avec cette reprise, le pays s’est résolument engagé « à se lancer dans les grands chantiers et les projets structurants ». Le ministère de l’économie rappelle aussi, « que la force des projets réside non seulement dans les investissements financiers à réaliser, mais aussi dans l’engagement et l’expertise des personnes qui les portent ».

Le montant total des travaux qui seront financés par le Fonds Saoudien pour le Développement (FSD), s’élève à 12 993 354 millions de USD. S’agissant toujours de l’aéroport international Bangui-M’poko, la signature d’un mémorandum d’entente de financement d’un nouvel aéroport en Centrafrique, avait eu lieu le 18 janvier 2024 entre le gouvernement centrafricain et une délégation des BRICS à Bangui.

Ce mémorandum de financement de janvier 2024, devrait permettre à la Centrafrique, de se doter d’un aéroport aux normes internationales. Du point de vue technique, il doit contenir à la fin de travaux, deux terminales, six pistes d’atterrissage, des hôtels cinq étoiles et des Centres commerciaux.