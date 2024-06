75 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Dans le cadre des éliminatoires du mondial 2026, le Bénin s’est opposé au Nigeria ce lundi 10 juin 2024. À l’issue du match, les Guépards ont créé la surprise en battant les Super Eagles (2-1). Cette deuxième victoire du Bénin, après celle obtenue face au Rwanda, lui permet de prendre la tête du groupe C avec 7 points au compteur.

Très belle victoire du Bénin à domicile face au Nigeria. Cette performance saluée par le public béninois permet aux Guépards de renverser les statistiques dans le groupe C. À l’étape actuelle, le Bénin est premier du groupe C avec 7 points. Il est suivi du Lesotho qui comptabilise 5 points.

On retrouve dans la suite du classement le Rwanda, l’Afrique du Sud et le Nigeria qui comptent respectivement 4, 4 et 3 points. Le Zimbabwe ferme le groupe C avec 2 points.

Les choses peuvent changer lors des prochaines journées, mais en attendant, le Bénin fait une très belle opération dans ces éliminatoires.