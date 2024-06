80 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Alors que le Congo se prépare pour les éliminatoires du mondial 2026 face au Niger et Maroc dans le cadre des 3e et 4e journées, le ministre des sports congolais a fait une importante annonce.

Le Congo Brazzaville ne compte pas disputer son match contre le Niger comptant pour la troisième journée des éliminatoires du mondial 2026. C’est ce qu’il convient de retenir de l’annonce faite par le ministre des Sports congolais, Hugues Ngouélondélé. En effet, pour des raisons de non homologation de ses stades, les Diables Rouges du Congo avaient décidé dans un premier temps de jouer leurs rencontres à domicile face au Niger et Maroc à Kinshasa en RDC voisine.

Mais avec le temps, les autorités de Brazzaville ont effectué quelques réaménagements. Toute chose qui leur ont permis d’obtenir finalement l’homologation de la Confédération africaine de football (CAF) et de la FIFA pour le stade Alphonse Massamba Débat de Brazzaville.

Alors, de retour de Niamey où il aurait reçu l’avis favorable pour disputer la rencontre à Brazzaville, Hugues Ngouélondélé a été étonné de voir que le Mena refusait d’effectuer le déplacement de Brazzaville qui est pourtant à 5km du vol d’oiseau de Kinshasa où les joueurs nigériens sont actuellement en stage de préparation.

Ayant reçu cette nouvelle information, le ministre des Sports congolais, Hugues Ngouélondélé a donc décidé de ne plus faire jouer les Diables Rouges face au Mena pour la journée 3 du mondial 2026 (Q). Le Congo déclare alors forfait pour la rencontre face au Niger et accepte perdre sur tapis vert. Car, à en croire le ministre des Sports congolais, le Niger a déjà son accord dans un premier temps et il ne comprend pas la raison de ce revirement.

Si aucun des deux pays ne revienne sur sa décision, alors le forfait sera consommé. Et cela enfoncerait beaucoup plus le Congo qui est déjà dernier de son groupe pour ces éliminatoires du mondial 2026.