Les matchs de la 4e journée des éliminatoires du mondial 2026 ont connu leur épilogue dans la zone Afrique. Ainsi, pour le compte du 11 juin, les dernières rencontres de cette trêve ont été disputées avec de bons résultats pour les uns et de très mauvais pour d’autres.

Les scores des rencontres du 11 juin pour les éliminatoires du mondial 2026

Pour le 11 juin, 13 matchs ont été prévus et joués dans le cadre des éliminatoires du mondial 2026, zone Afrique. Des confrontations qui ont permis à certaines équipes comme le Rwanda et le Gabon, de renouer avec la victoire afin de se relancer dans la course à la qualification de la plus grande messe du football mondial. Mais d’autres favoris ont été tenus en échec.

En effet, battus lors de la 3e journée (1-0), les Panthères du Gabon ont réussi à arracher la victoire à domicile face à la Gambie pour la 4e journée. Un résultat qui permet à Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers de rester toujours dans la course à la qualification pour le mondial 2026. Car, la Côte d’Ivoire a été accrochée par le Kenya de son côté (0-0) et dépasse désormais le Gabon dans le classement juste d’un point dans le groupe F.

Le Cameroun quant à lui, n’a pu faire quelque chose de mieux que la Côte d’Ivoire dans le groupe D. Les Lions Indomptables sont retournés de l’Angola avec un nul (1-1). Dans le groupe C, le Rwanda et l’Afrique du Sud ont battu respectivement le Lesotho et le Zimbabwe. Toute chose qui ramène le Bénin à la 3e place dans le classement mais à égalité de points les sud africains et rwandais.

À noter que les journées restantes pour ces éliminatoires se disputeront en 2025. Ainsi, les 5e et 6e journées des qualifications au mondial 2026 auront lieu en mars 2025 en Afrique.

Résultats des matchs du 11 juin 2024 pour les qualifications du mondial 2026