8Les matchs de la 4e journée des éliminatoires du mondial 2026 zone Afrique ont débuté dimanche 09 juin. Des matchs ont été disputés avec de bons résultats pour les uns et de très mauvais pour d’autres.

Les scores des rencontres du 09 juin pour les éliminatoires du mondial 2026

Pour le 09 juin, cinq matchs ont été prévus dans le cadre des éliminatoires du mondial 2026, zone Afrique. Des confrontations qui devraient permettre à certaines équipes comme le Sénégal et le Togo, de renouer avec la victoire afin de se relancer dans la course à la qualification de la plus grande messe du football mondial. Mais ça n’a malheureusement pas été le cas pour tout le monde.

En effet, tenus en échec lors de la 3e journée par un score nul à domicile, les Éperviers du Togo n’ont pas pu arracher la victoire à Kinshasa pour la 4e journée. Ils ont été défaits par les Léopards en RDC (1-0). Par contre, les Lions de la Téranga du Sénégal ont vite fait d’oublier le nul concédé à domicile lors de la journée 3 des éliminatoires du mondial 2026.

Face à la Mauritanie, les poulains du coach Aliou Cissé ont renoué avec la victoire. Le Sénégal a battu son adversaire de la 4e journée des qualifications du mondial 2026 (0-1). Ces derniers poursuivent bien leur course à la qualification.

Résultats des matchs du 9 juin 2024 pour les qualifications du mondial 2026