Dans le cadre des 3è et 4è journées des éliminatoires du mondial 2026, le Bénin a livré ses deux rencontres à domicile en Côte d’Ivoire au stade Félix Houphouët-Boigny. A l’occasion d’une rencontre avec les médias tenue jeudi 27 juin dernier, le directeur de l’Office national des Sports Ousmane Gbané, a profité pour lever un coin de voile sur les conditions dans lesquelles le stade du Felicia a été cédé aux Guépards du Bénin pour disputer leur match à domicile.

Axée sur le thème « Infrastructures sportives de la CAN : 100 jours après, état des lieux et perspectives », cette rencontre a permis à Ousmane Gbané de donner d’éclaircissement aux différents points d’ombre de la population. Ainsi, dans les différentes interventions, le patron de l’Office national des Sports n’a pas échappé à la question concernant le coût de la location du stade Félix Houphouët-Boigny au Bénin pour ses deux derniers matches à domicile. A sa prise de parole, le DG ONS a été clair. Selon ce dernier, la Côte d’Ivoire n’a pris aucun sous chez le Bénin avant de lui laisser le Felicia pour ses deux rencontres à domicile dans le cadre des 3è et 4è journées des éliminatoires du mondial 2026.

« Pour leurs deux matches à Abidjan, le Bénin n’a déboursé aucun centime. Le Felicia leur a été offert gracieusement. Dans un passé récent, la Côte d’Ivoire disputait ces matches au Bénin donc nous les avons retourné l’ascenseur », a précisé Ousmane Gbané, directeur général de l’ONS.

Pour les 3è et 4è journées des éliminatoires du mondial 2026, le Bénin n’ayant aucun stade homologué FIFA, a choisi disputer ses deux rencontres à domicile en Côte d’Ivoire. Ainsi, le stade Félix Houphouët-Boigny encore appelé le Felicia a été accordé aux Guépards du Bénin. Un stade qui a d’ailleurs porté chance à Gernot Rohr et ses poulains car ils ont remporté le deux matches face au Rwanda puis au Nigeria. Toute chose qui place le Bénin (7 points) en troisième position du groupe C à égalité de points avec le Rwanda et l’Afrique du Sud, respectivement premier et deuxième de la poule après les quatre premières journées des éliminatoires du mondial 2026.