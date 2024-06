77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Les rencontres de la 4e journée des éliminatoires du mondial 2026 ont pris fin mardi soir. À cet effet, on a une nouvelle configuration du classement des équipes dans chacun des groupes.

Le nouveau classement des Éléphants de Côte d’Ivoire après la 4e journée des éliminatoires du mondial 2026

À la fin des confrontations de la 4e journée des qualifications au mondial 2026 dans la zone Afrique, les cartes sont à nouveau redistribuées. Ainsi, de nouvelles équipes ont repris confiance et croient désormais en leur qualification, à l’image des Guépards du Bénin conduit par le sélectionneur franco-allemand Gernot Rohr.

Dans le classement après la journée 4, l’Égypte est en tête dans le groupe A, le Soudan devance le Sénégal et se place en tête du groupe B. Quant au groupe C, c’est le Rwanda qui occupe la première place mais à égalité de points avec l’Afrique du Sud et le Bénin (7 points).

Dans les groupes D et F le Cameroun et la Côte d’Ivoire sont en tête mais ne dépassent qu’à un seul point de leur concurrent direct que sont la Libye et le Gabon respectivement. Les Éléphants champions d’Afrique n’ont donc plus droit à l’erreur au risque de se voir dépasser par les Panthères gabonais qui brûlent d’envie de participer au mondial 2026.

Le classement des équipes dans chaque groupe après la 4e journée des mondial 2026