Lors d’un voyage à Seattle aux États-Unis, Woodkid a été mordu par une araignée violoniste vendredi dernier. Hospitalisé dans la foulée, l’artiste est rentré à Paris ce samedi 24 août 2024 pour se faire soigner. Il a publié une story Instagram pour rassurer ses fans sur son état de santé.

Woodkid rassure sur son état de santé

Les araignées violonistes sont à craindre. Après un adolescent mordu dans l’Aude en juillet dernier d’après des sources françaises, c’est maintenant l’artiste Woodkid qui a été victime. Cette espèce d’araignée est potentiellement mortelle et est aussi connue sous le nom de « recluse brune ».

Mordu au niveau du bras alors qu’il était en voyage à Seattle aux États-Unis, Woodkid réagissait très vite. « Fin du road-trip. Araignée violoniste 1 – Woodkid 0 », a écrit le musicien lyonnais dans une story publiée vendredi 23 août sur son compte Instagram. Hospitalisé au Harborview Medical Center de Seattle, qui n’est autre que « l’hôpital de Grey’s Anatomy », la star française a par la suite, tenu à rassurer ses fans : « Je vais bien […] je rentre à Paris demain pour me faire soigner. »

Pour information, la morsure de l’araignée violoniste peut être mortelle si elle n’est pas traitée à temps. Selon le Catalogue mondial des araignées, tenu par le Musée d’histoire naturelle de Berne (Suisse), cette espèce serait présente en Amérique du Nord, mais également en Asie et dans les pays méditerranéens. En juillet dernier, un gendarme italien a perdu la vie cinq jours après avoir été mordu par une « recluse brune ». En août, un autre Italien qui trouvait la mort pour les mêmes raisons. L’araignée violoniste, qui tire son nom d’une petite tâche ornant le dessus de son corps et ressemblant à l’instrument de musique, mesure moins d’un centimètre et possède de longues pattes fines. Elle apprécie les terres sèches, les jardins et les anfractuosités en tout genre.

Sa morsure peut provoquer divers symptômes comme de la fièvre, des gonflements, des nausées, des vertiges ou encore des douleurs articulaires. Le venin de l’araignée violoniste peut pareillement entraîner des infections et la nécrose des tissus humains, comme ce fut le cas pour l’adolescent mordu dans l’Aude. Woodkid peut se dire déjà chanceux.