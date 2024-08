Deux jours après le décès de son père Alain Delon, Anthony Delon brise le silence. Sur son compte Instagram, le fils du monstre du cinéma français confie que son père est parti pour vivre à jamais en lui et en toute sa famille.

Anthony Delon ouvre son cœur après la disparition de son père Alain Delon

Ce dimanche 18 août 2024, Alain Delon nous quittait dans sa propriété de Douchy, à l’âge de 88 ans. Deux jours après l’annonce de cette triste nouvelle, son fils aîné Anthony est sorti du silence pour rendre hommage à son illustre père dans une publication Instagram datée de ce mardi 20 août. « L’enfant n’oublie jamais, car il continue de vivre en nous jusqu’à notre dernier souffle », a commenté l’ainé de la famille en légende de plusieurs photos clichés de son regretté père.

Dimanche, Alain Delon est décédé « entouré des siens ». Ses trois enfants étaient réunis à Douchy pour ses derniers instants. Pour rappel, depuis 2019, Alain Delon souffrait de problèmes de santé récurrents. Victime de plusieurs AVC, l’acteur avait dû faire face à un déclin progressif et on comptait ses apparitions publiques sur les doigts d’une main. Face à sa santé fragile, ses trois enfants – Anthony, Anouchka et Alain-Fabien – se sont livrés à une guerre publique débutée au début de l’année, avant de, semble-t-il, trouver un terrain d’entente. C’est du moins ce que laisse penser le communiqué envoyé par la famille et envoyé à l’AFP : « Alain-Fabien, Anouchka, Anthony, ainsi que Loubo, ont l’immense chagrin d’annoncer le départ de leur père. Il s’est éteint sereinement dans sa maison de Douchy, entouré de ses trois enfants et des siens », a-t-on pu lire. « Il s’en est allé rejoindre Marie parmi ces étoiles si chères à son cœur. Sa famille vous prie de bien vouloir respecter son intimité dans ce moment de deuil extrêmement douloureux ».