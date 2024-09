Quatre militants de l’association Tournons La Page, dont deux Béninois, ont été arrêtés ce lundi à Lomé par cinq individus se faisant passer pour des gendarmes.

Togo : 4 militants de Tournons La Page arrêtés, dont 02 Béninois

De retour d’Accra où ils ont participé au 3e Sommet ouest-africain sur la bonne gouvernance, les quatre activistes ont été interpellés sans mandat. Les ravisseurs, à bord d’un véhicule immatriculé au Nigeria, ont refusé de donner des explications sur les raisons de cette arrestation. C’est sur insistance des témoins que l’un d’eux a finalement brandi une carte de la gendarmerie.

David Dosseh, coordinateur de Tournons La Page – Togo, dénonce une « arrestation arbitraire » et s’inquiète pour la sécurité de ses camarades. Il Nous ignore où ils se trouvent et dans quelles conditions ils sont détenus. « Ce drame est une nouvelle preuve de la réduction dramatique de l’espace civique et des libertés au Togo. Nous exigeons leur libération immédiate et inconditionnelle », peut-on lire dans le message d’alerte.

Selon des sources non officielles, Afrique Sur 7 a appris que les quatre personnes interpellées auraient été libérées vers 18 heures. Ce revirement de situation ne dissipe pas les interrogations et les inquiétudes quant aux circonstances de leur arrestation.

Ces évènements surviennent dans un contexte de tensions diplomatiques entre le Bénin et le Togo, exacerbées par l’affaire Steve Amoussou. La justice togolaise accuse formellement le Bénin d’avoir enfreint le droit pénal international en procédant à l’arrestation de ce ressortissant béninois sur son territoire.

A Accra, les activistes réunis au sein de Tournons La Page ont abordé les coups d’Etat militaires et constitutionnels qui secouent plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest. Un diagnostic profond a été posé et des approches de solutions proposées.