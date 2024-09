Au Niger, près de douze militaires nigériens ont été tués et trente-trois blessés dans trois attaques perpétrées entre dimanche et mardi derniers. Ces attaques ont visé les régions de Tillabéri, Diffa et Agadez.

L’Ouest, l’Est et le Nord du Niger frappés par des groupes armés

Selon le communiqué de l’armée, dimanche 15 septembre, une unité stationnée près de Makolondi, dans la région de Tillabéri, a été prise pour cible par des centaines d’assaillants.

Face à cette attaque, les forces de défense ont riposté, neutralisant plus d’une centaine d’attaquants mais subissant de lourdes pertes. Le lendemain, dans la région de Diffa, un véhicule militaire a été visé par une nouvelle attaque complexe d’après l’armée.

À ce stade, l’armée a également subi des pertes en vies humaines lors de cette embuscade. En plus, le mardi 17 septembre, c’est le camp militaire de Chirfa, dans la région d’Agadez, qui a été attaqué. Deux soldats ont perdu la vie au cours de cette opération.