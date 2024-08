Au Niger, 14 civils ont été tués dans une attaque terroriste dans des villages de la commune de Mehanna, dans l’ouest du Niger et près de la frontière du Burkina Faso.

Au Niger, plusieurs civils tués dans la région de Tillabéri

Selon le bulletin des opérations des Forces armées nigériennes (FAN) diffusé mercredi soir à la télévision publique, des éléments terroristes ont perpétré plusieurs exactions odieuses contre des populations civiles sans défense dans la zone de Mehanna.

« Le bilan est lourd et tragique : quatorze personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées dans les localités de Gangania, Amara, Mamassey, Tohi, Tchibi Bero, Tchibi Kaina et Bandabarey », précise la même source. La réaction rapide des forces engagées dans l’opération Lakal Kanay à Mehanna a permis de « neutraliser deux terroristes et de brûler une moto utilisée par les assaillants ».

« En dépit de ces événements tragiques, les autorités exhortent les populations à ne point céder à la psychose et à poursuivre les travaux champêtres avec courage et détermination », a déclaré l’armée nigérienne. La localité de Mehanna est située dans le département de Téra et la région de Tillabéri.