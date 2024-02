Le Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie (FSSP) a remis, lundi 19 février 2024, une importante donation aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du Niger. Il s’agit de 160 véhicules Toyota pour renforcer la lutte contre le terrorisme.

Niger, un don précieux pour renforcer la sécurité du pays

Le Niger, comme la plupart de ses voisins du Sahel à savoir, le Burkina Faso et le Mali, fait face aux attaques terroristes depuis plusieurs années. Malgré les efforts déployés par les nouvelles autorités à travers le pays, la situation sécuritaire reste préoccupante. Mais le pays reste cependant, très engagé dans la lutte contre le terrorisme.

Pour renforcer cette lutte déclarée aux forces du mal, le Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie (FSSP) a fait un précieux don aux Forces de défense et de Sécurité (FDS) du Niger. Le don, d’une valeur de plus de 4 milliards de FCFA, comprend 160 véhicules Toyota flambant neufs. Ces véhicules permettront aux FDS de renforcer leur mobilité et leur efficacité dans la lutte contre le terrorisme qui sévit dans certaines régions du pays. Des efforts complémentaires sont également à venir, toujours pour accompagner la lutte contre le terrorisme.