Au Niger, 94 personnes ont perdu la vie dans des inondations qui secouent le pays depuis début juin selon le bilan des autorités.

Les huit régions du Niger sont touchées par des inondations depuis début juin. Vendredi 9 août, les autorités ont dressé le bilan des intempéries. « À la date du 07 août 2024, on a malheureusement enregistré 94 décès, dont 44 par noyade et 50 suite à l’effondrement des habitations », a indiqué la ministre de l’Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Aissa Laouan Wandarma.

À en croire le membre du gouvernement, 137 156 autres personnes sont sinistrées et plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés dans les huit régions du pays. En date du 04 août, le bilan faisait état de 77 morts et 87 blessés. Les fortes précipitations touchent le pays depuis le début. L’an dernier, ces inondations avaient fait de nombreux morts.