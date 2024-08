Au Niger, le premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine a présenté samedi, le bilan de la première année d’activité du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) après le coup d’Etat contre Mohamed Bazoum. Il a souligné les succès accomplis et salué la force et la capacité de résistance du peuple nigérien.

1an après le coup d’Etat contre Bazoum: le CNSP se réjouit de ses « réalisations »

Lors de son allocution, Ali Lamine Zeine exprimé sa gratitude envers le peuple nigérien pour sa solidarité et sa résilience face aux sanctions des organisations internationales. « Le peuple nigérien, dans sa diversité, a puisé dans ses valeurs héroïques ancestrales la force et la résilience nécessaires pour rester debout afin de reconquérir sa souveraineté et son indépendance véritable » a-t-il déclaré.

Il a évoqué les efforts du gouvernement nigérien pour assurer le fonctionnement régulier de l’État, en mettant l’accent sur la gestion rigoureuse des ressources financières internes pour financer la sécurité, les salaires, les bourses, l’approvisionnement en produits de première nécessité, ainsi que le soutien aux producteurs agricoles et au secteur énergétique.

Sur le plan diplomatique, le chef du gouvernement a évoqué « le réajustement de la diplomatie nigérienne et la signature de la Charte du Liptako-Gourma avec le Burkina Faso et le Mali, renforçant ainsi la coopération régionale ». « Cette charte a évolué en une Confédération des États du Sahel (AES), favorisant l’intégration économique et la paix », a t- il indiqué. Il a également profité de l’occasion pour remercié les nations amies comme le Togo, dont le soutien a permis de maintenir des lignes d’exportation et d’importation cruciales pour le pays malgré les sanctions de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao).

De plus, pour ce qui est des relations avec les institutions financières internationales, il a annoncé la conclusion d’un accord avec la Banque mondiale pour un financement de « 4 milliards de dollars US » pour améliorer la production agricole, l’éducation, la santé, et les infrastructures de transport. Le Premier ministre a conclu en appelant à l’unité pour réaliser la « vision du Président Tiani pour un Niger en paix et prospère ».