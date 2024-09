Au Niger, des ressortissants Béninois qui se sont professionnellement établis depuis des années rencontrent des difficultés. Certains sont contraints à un chômage technique et ne savent plus à quel saint se vouer.

Niger : des Béninois en chômage pour défaut de nationalité nigérienne

N’ayant pas la nationalité nigérienne, certains Béninois sont aujourd’hui contraints d’abandonner leur travail. Des témoignages recueillis par AFRIQUE SUR 7 évoquent une situation pénible pour ces Béninois qui s’étaient pourtant bien intégrés professionnellement depuis des années. Agents de santé et employés dans une ONG internationale, ils sont obligés de revenir à Cotonou.

Des cas de licenciement qui suscitent des interrogations. Selon l’une des victimes, le premier cas de licenciement s’est produit l’année dernière. Ils avaient tous pensé qu’il s’agissait d’un cas isolé pour des raisons particulières. Mais ils étaient loin de penser qu’ils seraient les prochains victimes. Notre source indique que son propre licenciement est intervenu alors qu’il était en congés et devrait normalement reprendre les activités. « Personnellement, j’ai été victime aussi. On m’a appelé et on m’a dit que je ne pouvais plus continuer le boulot parce que je suis Béninois », a-t-elle confié.

La rupture brutale du contrat de travail est choquante, mais la raison l’est encore plus pour ce Béninois qui s’insurge. « Parmi les exigences qu’il faut pour travailler avec les ONG internationales, il y a l’autorisation d’exercer, c’est-à-dire un permis de travail. Une autorisation d’exercice que le ministère de la santé a délivré et qui nous permettait de travailler au Niger. Aujourd’hui, cette autorisation est rejetée et on nous demande de rentrer chez nous », a-t-il affirmé.

Avant lui, l’un de ses compatriotes, lui aussi agent de santé, a subi le même sort dans la même période. « Il était sous contrat et travaillait avec eux depuis des années, mais en juin il a été relevé de ses fonctions à sa grande surprise. La raison évoquée laisse perplexe. On lui a dit qu’il n’est pas Nigérien. Tu n’as pas la nationalité nigérienne, donc tu ne peux plus continuer à travailler », a relaté notre source, toujours sous le choc de ce licenciement sans préavis.

Pas de motifs officiels

Officiellement, le sujet n’est pas évoqué. Les employeurs se chargent d’informer leurs employés de la nouvelle donne et ça s’arrête là. Dans les coulisses, les employeurs disent avoir agi en leur corps défendant. Ils ne veulent pas avoir des ennuis avec l’inspection générale de travail, donc ils se séparent des Béninois n’ayant pas la nationalité nigérienne. Ils sont catégoriques. La nationalité nigérienne ou rien. Aucune autre alternative n’est possible.

Des regards et propos xénophobes

Des ressortissants béninois au Niger dénoncent des propos xénophobes de la part de certains Nigériens. « Difficile de voyager en toute quiétude lorsque vous êtes identifié comme étant un Béninois. Lors de mon dernier voyage, j’ai été un peu ménagé parce que j’avais un titre de séjour, mais les autres passagers béninois (étudiants) ont dû essuyer des propos durs et offensants », a confié une source anonyme.

Il est vrai que ce phénomène n’est pas généralisé et se limite à quelques Nigériens qui ne digèrent visiblement pas encore la posture du Bénin dans le bras de fer qui a opposé leur pays à la CEDEAO. Pourtant, les ressortissants béninois au Niger sont restés neutres dans cette crise entre les deux pays.

La prise de fonction de Gildas Agonkan, le nouvel ambassadeur du Bénin au Niger, suscite de l’espoir au sein de la communauté béninoise, qui espère que sa situation sera prise en compte par le représentant diplomatique de Cotonou, surtout que les relations entre les deux pays ont commencé à se normaliser.