Au Niger, le Président Abdourahame Tiani a élevé son homologue du Burkina Faso, Ibrahim Traoré et celui du Mali, Assimi Goïta à la dignité de Grand-Croix de l’ordre national. Le décret a été adopté le vendredi 19 juillet 2024.

Le général Abdourahame Tiani, maître des Ordres nationaux, a honoré ses homologues de l’AES le vendredi 19 juillet 2024. Ainsi, l’autorité, à travers deux décrets signés le même jour, a élevé les présidents du Burkina Faso et du Mali à la dignité de Grand-Croix dans l’Ordre national du Niger, à titre exceptionnel.

Selon le communiqué, ces distinctions ont été faites en signe de reconnaissance de l’engagement inébranlable des « deux personnalités en faveur de la Souveraineté et de la Solidarité de nos Etats regroupés au sein de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), de la sauvegarde et du rayonnement de nos cultures et valeurs ainsi que de l’épanouissement dans la dignité de nos peuples respectifs« .

Par ailleurs, cette stratégie du président nigérien vise à encourager ces homologues pour leurs engagements fermes pour la souveraineté de l’AES. Il faut préciser que cette action intervient quelques jours après le premier sommet des chefs des Etats du Sahel au Niger.