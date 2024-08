Au Niger, les services douaniers ont intercepté près de 602 motos transportées par 2 camions et destinées à des groupes armés. L’information a été rendue publique le jeudi 29 août 2024 à la télévision nationale.



Niger : la douane déjoue un plan macabre de groupes armés



La douane nigérienne a saisi plusieurs matériels destinés à des groupes armés terroristes. Au total, 602 motos transportées par 2 camions ont été confisquées. Selon Télé Sahel, la télévision nationale, ces véhicules, en provenance d’un port du golfe de Guinée, faisaient l’objet d’une procédure illégale visant à tromper la vigilance des autorités douanières. Toutefois, leur plan macabre a été déjoué.



Le général de brigade Mohamed Toumba, ministre d’État, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire, s’est rendu sur les lieux de la saisie le jeudi 29 août 2024. L’objectif principal de cette visite était d’évaluer l’ampleur de la confiscation et de remercier les Forces de défense et de sécurité (FDS) pour leur travail remarquable.



D’après l’autorité, « ces motos devaient servir à renforcer les capacités des groupes armés terroristes pour poursuivre la déstabilisation et la désolation parmi la population nigérienne ». Cette saisie record de motos empêche, selon l’autorité, l’ennemi de former un bataillon entier pour semer la terreur dans le pays.



Face à cette situation, le ministre a appelé à une vigilance des forces de sécurité, notamment aux frontières du pays. « Il est essentiel que nos forces de défense et de sécurité maintiennent une vigilance renforcée, non seulement à la frontière sud par laquelle ce matériel est entré, mais également sur toutes les autres frontières », a-t-il souligné.



Par ailleurs, le ministre exhorte également la population à collaborer avec les forces de sécurité pour le bien commun des citoyens. « Si vous remarquez quelque chose d’inhabituel, n’hésitez pas à contacter les forces de défense et de sécurité pour donner l’alerte », a-t-il demandé. Il est à préciser que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont confrontés à une insurrection jihadiste depuis plusieurs années.