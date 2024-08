Au Niger, le ballet des départs des troupes militaires occidentales se poursuit. Après la France et les États-Unis, c’est autour de l’armée allemande de fermer sa base aérienne. Les documents ont été signés entre les deux parties jeudi 29 août 2024.

L’Allemagne abandonne sa base aérienne au Niger

Annoncée il y a quelques semaines, l’armée allemande vient effectivement d’abandonner sa base aérienne de transport basée au Niger. La cérémonie de signature des documents entre les deux pays s’est déroulée sur la base aérienne de transport 101 à Niamey en présence des membres du haut commandement militaire des deux pays. Une situation qui marque la fin de la présence militaire occidentale dans ce pays, désormais dirigé par un régime militaire.

« La cérémonie de ce soir marque la fin du retrait définitif des militaires allemands du Niger, ainsi que la fermeture et la cession de leur emprise », a fait savoir un des membres du comité de désengagement. Mais bien avant cette signature, une visite a été effectuée sur le terrain par les militaires des deux pays. Ces derniers ont passé en revue tous les coins de cette base afin de se rassurer du bon état des lieux que les Allemands s’apprêtent à laisser.

À noter que, juste après la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), dirigé par le général Abdourahamane Tiani, les troupes françaises ont été les premières à être sommées de quitter le pays. Ensuite, les États-Unis ont également été contraints de fermer leur base militaire au Niger.

Les conséquences de ce retrait pour le Niger et la région restent à évaluer. D’un côté, il pourrait renforcer la souveraineté du pays et apaiser les tensions. De l’autre, il pourrait affaiblir la lutte contre le terrorisme et les groupes armés qui sévissent dans la région. Ce départ marque une nouvelle étape dans les relations entre l’Occident et le Niger. Il reste à voir si cette rupture est définitive ou si une nouvelle forme de coopération pourra se mettre en place à l’avenir.