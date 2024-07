71 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Niger, l’armée allemande va bientôt abandonner sa base de transport aérien. Cette décision vient après des tentatives de négociations qui ont échoué. L’information a été annoncée par le ministère allemand de la Défense, ce samedi 06 juillet 2024.

L’armée allemande ne pourra plus continuer sa collaboration avec les autorités nigériennes

À partir du 31 août, l’armée allemande ne pourra plus être sur le territoire nigérien. Elle va cesser d’exploiter sa base aérienne au Niger. Cette décision intervient suite à des négociations avec les autorités nigériennes qui n’ont pas abouti à une bonne cause. L’information a été dévoilée par le ministère allemand de la Défense.

Les soldats de la Bundeswehr vont se retirer du Niger. Aussi, la « coopération militaire avec le Niger, effectuée avec le ministère allemand des Affaires étrangères, sera également abandonnée ». Il faut préciser que ces vagues de décisions interviennent juste quelque temps après le coup d’État du 26 juillet 2023. L’avènement de cette crise a fait que les autorités militaires ont coupé leur accord avec plusieurs pays.

En réalité, la cause principale avancée par les autorités est « le fait que le personnel stationné ne pourrait plus bénéficier d’immunité contre des poursuites judiciaires. À cet effet, l’armée allemande va devoir plier ses effets et vider sa base aérienne et ce serait certainement la fin de la collaboration entre les deux pays.