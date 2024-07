Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé un décaissement d’environ 71 millions de dollars pour soutenir l’économie du Niger. L’annonce a été effectuée le mercredi 17 juillet 2024. Une initiative qui vise à renforcer les relations coopératives du pays pour faire face à l’instabilité économique.

Le FMI accorde un financement important pour soutenir l’économie nigérienne

Depuis l’avènement de coup d’État de 26 juillet 2023 suivi des sanctions infligées au Niger par la CEDEAO, l’économie du pays a extrêmement connu une baisse. Une situation qui donne un autre rang au pays sur l’échiquier économique dans le monde. Face à cette situation, les autorités militaires au pouvoir ont renforcé les relations diplomatiques pour faire face à cette situation économique du pays. Une démarche qui aboutit à des résultats spontanés à travers divers dons.

Le cas échéant est le soutien financier du Fonds monétaire international. Il a accordé une somme importante pour soutenir l’économie du pays. Une décision qui fait suite à l’achèvement des quatrième et cinquième revues de l’accord au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) et de la première revue de l’accord au titre de la facilité pour la résilience et la viabilité (FRV), qui constituent des programmes de soutien économique.

Toutefois, avec une croissance économique du pays estimée à 10,6% en 2024, une lueur d’espoir est attendue. Une chose qui devait améliorer considérablement la situation économique du pays grâce aux travaux du démarrage des exportations de pétrole et à une augmentation de la production agricole.

Pour la directrice générale adjointe du FMI, Antoinette Sayeh, “l’économie du Niger a été gravement affectée par l’instabilité politique. Néanmoins, les perspectives économiques se sont améliorées grâce aux nouvelles exportations de pétrole et à l’augmentation de la production agricole”. À cet effet, l’autorité a souligné l’obligeance de reconstituer les réserves budgétaires afin d’améliorer la gestion de la dette et de renforcer les filets de sécurité sociale dans le pays.