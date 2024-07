A l’occasion de la commémoration du premier anniversaire de son accession au pouvoir, le général Tiani a fait de fortes annonces dans un discours à la nation. Il a exposé la vision de son équipe à propos de la gestion des ressources minières du pays.

Le Niger va construire une raffinerie de pétrole

Abdourahamane Tiani nourrit de fortes ambitions pour le secteur minier. Les sociétés minières ou précisément pétrolières opérant dans le pays doivent se plier aux exigences des nouveaux dirigeants pour l’atteinte des objectifs. « Toute société minière ou pétrolière se verra purement et simplement retirer son permis d’exploration ou d’exploitation s’il viole les dispositions réglementaires contractuelles », a déclaré le président de la transition. La société française Orano a déjà fait les frais de cette rigueur. Elle s’est vue retirer l’un des plus grands gisements d’uranium du pays.

Le général Tiani a indiqué que le Niger envisage de faire de la transformation sur place pour réduire au maximum les exportations de son brut. L’idée de construction d’une raffinerie a été confirmée ce jour par le chef de la junte. « Je puis vous confirmer le lancement prochain du projet de construction d’une raffinerie de pétrole », a affirmé le président du CNSP. En plus de ça, il est prévu la construction d’un complexe pétrochimique et la création d’un institut de pétrole et de gaz dans le pays.

Ces annonces officielles interviennent à un moment où le brut nigérien est bloqué depuis quelques semaines à Sèmè-Podji au Bénin. Le pipeline qui permet le transport du pétrole depuis le Niger via le Bénin est aux arrêts. Les deux pays ne parlent plus de la même voix autour de ce projet qui est malheureusement pris au piège d’un conflit frontalier.

Pour contourner la crise et permettre l’acheminement de son brut sur le marché international; le Niger veut reprendre le projet de construction d’un pipeline Niger – Tchad. Les discussions sont très avancées entre les deux pays et les travaux pourraient démarrer très bientôt.