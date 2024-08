Le président du CNSP, le général Abdourahamane Tiani divise par deux les frais de santé dans les hôpitaux publics pour le bonheur de la population nigérienne.

Niger : le gouvernement adopte un décret réduisant de moitié les frais de soins dans les hôpitaux publics

Le gouvernement nigérien a adopté ce jeudi 22 Août 2024 un décret réduisant de moitié les tarifs des prestations de soins dans les hôpitaux publics. Le décret approuvé en conseil des ministres porte sur une réduction de 50% des coûts actuellement pratiqués dans les formations publiques de santé et concerne les prestations suivantes: les consultations curatives des personnes de plus de 5 ans; la mise en observation des malades; les hospitalisations; les examens de laboratoire ; les examens d’imagerie et les actes médico- chirurgicaux.

Les accouchements sont désormais gratuits et pour la dialyse, les patients n’auront plus à constituer le forfait à vie qui est de 150 000 FCFA. Selon le communiqué du conseil des ministres, ces mesures entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2024.

Cette mesure du CNSP constitue une avancée pour l’accessibilité aux soins de santé, particulièrement pour les populations vulnérables. En réduisant les frais, le Niger démontre un engagement envers la santé publique et le bien-être de ses citoyens.