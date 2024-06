71 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le Front Patriotique pour la Justice (FPJ), un groupe politico-militaire nigérien a revendiqué l’enlèvement du préfet de Bilma et des membres de sa délégation. Le groupe exige la libération de l’ex-président Mohamed Bazoum.

Au Niger, le Front Patriotique pour la Justice revendique le kidnapping du préfet de Bilma

Au Niger, on en sait un peu plus sur l’enlèvement du Préfet de Bilma. Le rapt du commandant et des membres de sa délégation a été revendiqué par le Front Patriotique pour la Justice (FPJ). Le groupe exige la libération de l’ancien président Mohamed Bazoum.

« Nous continuerons cette lutte jusqu’à la libération du président Mohamed Bazoum », a annoncé Mohamat Tori, chef du groupe politico-militaire. Pour l’heure, les autorités nigériennes n’ont pas réagi à cette revendication.

Au cours du kidnapping, un soldat a été tué et un autre blessé. Outre le Front patriotique pour la justice (FPJ), le Front patriotique pour la libération (FPL), un autre groupe politoco-militaire a mené des attaques contre le Pipeline acheminant le pétrole brut nigérien vers le Bénin.