76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Niger, le préfet de Bilma, le commandant Amadou Torda et plusieurs officiers ont été enlevés vendredi 21 juin 2024.

Niger : le Préfet de Bilma et plusieurs officiers kidnappés

Selon des médias locaux, le Commandant Amadou Torda, Préfet du département de Bilma et six officiers de l’armée, membres de sa délégation ont été enlevés vendredi 21 juin alors qu’ils revenaient d’une cérémonie de lecture de Saint Coran en soutien au CNSP et en faveur de la paix qui a été organisée par le mouvement M62 de Dirkou.

L’incident est survenu entre Dirkou et Bilma. Le rapt a été mené par des individus armés à bord de deux véhicules. Aucun groupe armé n’a encore revendiqué ce kidnapping. C’est une mauvaise nouvelle pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) qui s’est engagé dans un vaste chantier de sécurisation du pays.