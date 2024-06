5 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

De retour d’une mission à Dirkou, le Préfet de Bilma et sa délégation ont été kidnappés par des individus armés. Malgré l’intervention des FDS, les assaillants ont réussi à emporter leurs otages.

Niger : le Préfet de Bilma pris dans un guet-apens

Alors qu’ils revenaient d’une mission à Dirkou, le Préfet de Bilma et sa délégation « ont fait l’objet d’un guet-apens ». La scène s’est déroulée le vendredi 21 juin 2024 aux environs de 17 heures, à hauteur du village d’Eguer.

Selon des sources sécuritaires, la manœuvre a été menée par des « bandits armés à bord de deux (02) véhicules Toundra.

La promptitude des Forces de Sécurité et de Défense (FDS) n’a pas servi à rétablir l’ordre. Le bilan est lourd du côté de l’armée régulière. On note : un décès, un blessé, cinq personnes enlevées et un véhicule emporté.

Du côté des assaillants, les FDS ont seulement réussi à récupérer un véhicule.