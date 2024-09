Au Niger, les pluies diluviennes qui s’abattent sur le pays causent d’importants dégâts matériels et de nombreuses pertes en vies humaines. Ces inondations mettent à genoux une population déjà fragilisée.



Inondations meurtrières au Niger : Le bilan s’alourdit



Des milliers de maisons ont été détruites, bouleversant la vie de milliers de personnes. À la date du 4 septembre 2024, le bilan officiel, établi par la Direction Générale de la Protection Civile, fait état de plus de 273 personnes décédées, soit par noyade, soit à la suite de l’effondrement de leurs habitations.



Selon l’Agence Nigérienne de Presse, la situation est alarmante : 710 767 personnes sont sinistrées, soit 94 783 ménages. Par ailleurs, 73 582 maisons se sont effondrées. Les pertes matérielles sont considérables : de nombreux animaux d’élevage ont péri, des écoles, des centres de santé, des commerces et des stocks de vivres ont été détruits.



D’après la même source, on note que les localités de Tahoua et de Maradi sont les plus touchées, avec respectivement 87 et 86 décès enregistrés. Près de 201 des 266 communes du Niger sont affectées par ces inondations. En réalité, il est important de noter que le Niger n’est pas le seul pays d’Afrique de l’Ouest à subir les conséquences de ces intempéries.



La Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et le Cameroun sont également confrontés à des inondations dévastatrices. Cette situation devrait inciter les autorités de ces pays à mener des études approfondies afin de mieux comprendre les causes de ces phénomènes et de mettre en place des mesures préventives pour limiter les dégâts lors des prochaines saisons des pluies.