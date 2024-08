En résidence surveillée, Mohamed Bazoum fait face à des ennuis judiciaires. Dans le cadre d’une enquête préliminaire le concernant, le président déchu a été entendu par un groupe de gendarmes après une première tentative infructueuse.

Niger : des gendarmes auditionnent Mohamed Bazoum

Désormais privé d’immunité, l’ancien président nigérien peut être jugé comme un simple citoyen dans cette affaire de « haute trahison ». Les tracasseries judiciaires ont déjà commencé pour Mohamed Bazoum, qui est gardé en résidence surveillée depuis le coup d’État de juillet 2023.

Le tribunal militaire a décidé d’accélérer la procédure engagée contre Mohamed Bazoum. Selon des sources proches de l’ancien président, un juge militaire s’est d’abord rendu à sa résidence pour l’interroger. Cependant, il a dû rebrousser chemin face au refus catégorique de Mohamed Bazoum, qui exigeait la présence de son avocat. Après cette première tentative, un groupe de gendarmes est retourné sur place, cette fois accompagné de l’un des avocats de Bazoum, Moussa Coulibaly.

Pour les faits qui lui sont reprochés, Mohamed Bazoum risque une lourde peine. Son avocat craint la peine de mort et dénonce les conditions dans lesquelles se déroule la procédure engagée contre son client. Pour Me Moussa Coulibaly, le tribunal spécial (militaire) en charge du dossier ne sera « ni indépendant ni impartial ».

La détention de Mohamed Bazoum avait suscité de vives réactions à l’international. Plusieurs institutions, dont la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), avaient exigé sa libération. Elles avaient même pris des sanctions économiques sévères pour tenter de faire plier le régime militaire. Mais cette stratégie n’a pas fonctionné. Le général Tiani et ses camarades ont tenu bon dans ce bras de fer qui a duré plusieurs semaines.

Depuis que la CEDEAO s’est résignée à accepter le coup d’État, Mohamed Bazoum semble abandonné à son sort, alors qu’il comptait sur cette institution sous-régionale pour le libérer des griffes des militaires. Il avait même encore l’espoir d’être réinstallé à la tête du pays. Cela fait plus d’un an qu’il est détenu, et l’espoir d’une libération s’amenuise.