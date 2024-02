Une nouvelle épidémie de la grippe aviaire a été signalée dans la ville de Niamey au Niger. C’est à travers un arrêté datant du 30 janvier 2024 que le gouverneur de la région de Niamey a annoncé la nouvelle tout en prenant des mesures pour éradiquer la maladie.

Le Gouverneur de Niamey déclare la ville infectée par la grippe aviaire

Selon la décision du gouverneur de la région de Niamey, la découverte de cette pathologie a été effectuée au niveau d’une ferme avicole familiale située dans le quartier Plateau de la capitale. Suite à cela, l’Autorité régionale a pris ses responsabilités en informant des mesures pour limiter l’expansion de l’épidémie.

PUBLICITÉ

Mais bien avant de déclarer la ville de Niamey infectée par la maladie de la grippe aviaire, des tests effectués par le laboratoire LABOCEL au sein d’une ferme avicole dans le quartier Plateau. Lesdits tests sont avérés positifs à la présence du H5N1 de grippe aviaire hautement pathogène. Ainsi, sur proposition du directeur régional de l’élevage, le gouverneur de ladite localité, le général de brigade Assoumane Abdou Harouna, déclaré la ville capitale infectée par ce virus qui attaque les volailles. Et ceci, sur un rayon de 10 kilomètres.

À cet effet, soucieux du bien-être des citoyens de la région, le gouverneur a précisé dans son arrêté que toutes les espèces susceptibles de contracter ou de véhiculer la maladie visée sont placées sous surveillance sanitaire des services vétérinaires. Ainsi, ces derniers, spécialistes, vont appliquer les mesures de prophylaxie prévues par la réglementation en vigueur.

À noter que la grippe aviaire est une pathologie qui s’attaque aux volailles et crée une mort en série au niveau de ces animaux. Ce virus peut également être transmis à l’homme par les contacts fréquents d’animaux infectés, sans aucune mesure de protection au préalable. Aussi, la consommation d’animaux infectés peut être source de transmission chez l’homme. Cette pathologie se manifeste chez l’homme le plus souvent par des douleurs musculaires, la fièvre, des infections oculaires et respiratoires, la toux et autres…