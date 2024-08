Au Niger, précisément dans la zone de Tillia, plus de 50 personnes ont perdu la vie dans la noyade. Le drame a eu lieu entre le 12 et le 13 août 2024 suite à des fortes pluies.

Au Niger, au moins 52 personnes sont mortes par noyade

Les fortes pluies du 12 et du 13 août 2024 ont causé plusieurs dégâts dans la localité de Tillia dont des pertes en vies humaines ont été enregistrées. Selon l’Agence nigérienne de Presse (ANP), « au moins 52 personnes sont mortes noyées et d’autres portées disparues, entre le 12 et le 13 août 2024, suite à des fortes pluies tombées dans la zone de Tillia au Niger ».

Aussi, deux véhicules de transport des passagers venant de Tahoua pour le marché hebdomadaire de Telemces se sont enfoncés dans le kori de Garin Ali (70 Km au Nord de Tahoua) à un niveau très élevé de l’eau, précise l’ANP. Par ailleurs, il faut noter également que plusieurs personnes sont portées disparues.

Malgré l’inaccessibilité au lieu du drame, les forces de défense et de sécurité (FDS) notamment la Gendarmerie et la Garde Nationale sont à pied d’œuvre pour le repêchage des autres corps. Parmi les victimes, on note un nombre important de commerçants.

Pour rappel, un pareil incident a eu lieu le 07 août 2024 dont plus de 90 morts ont été dénombrés. Ces différentes situations tragiques devaient attirer l’attention des autorités étatiques pour une remédiation afin d’éviter le pire dans les jours à venir.