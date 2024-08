Le président de la Fecafoot, Samuel Eto’o a été reçu en audience le samedi par le président de la transition du Niger, Abdourahamane Tiani. Cette visite intervient dans le cadre du renforcement des liens coopératifs entre la fédération camerounaise de football et celle du Niger.

Le général Tchiani échange avec Samuel Eto’o

Sur l’invitation de son homologue nigérien, le Colonel-Major Djibrilla Hima, dans le cadre du prestigieux Mena d’Or, le président de la fédération camerounaise de football Samuel Eto’o a foulé le sol nigérien. L’occasion a été pour les deux autorités d’échanger sur des sujets cruciaux allant dans le cadre du développement des activités sportives.

À l’issue des échanges, le Président de la fédération camerounaise de football a salué la solidarité du général Tiani. « Avec humilité et profond respect, j’adresse aussi ma profonde gratitude à son Excellence, le général de brigade Abdourahame Tiani, Président du conseil national à Niamey, pour m’avoir honoré d’une audience durant mon séjour« ; a déclaré le président de la Fecafoot.

En réalité, « ce séjour a renforcé ma conviction d’une nécessaire et indispensable collaboration, voire compagnonnage entre nos fédérations nationales de football, a l’effet de rendre le football africain mieux représenté, plus attractif, et surtout plus influent».

Par ailleurs, il faut noter qu’une soirée a été réservée aux performances exceptionnelles des footballeurs nationaux et internationaux pour le développement du monde sportif.