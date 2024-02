Au Niger, la lutte contre la drogue et les produits prohibés est une affaire de tous. C’est ainsi que les populations de la région de Dosso ont réussi à mettre la main sur une importante quantité de chanvre indien et de comprimés. Les produits ont été remis à la police nationale de ladite région.

PUBLICITÉ

De la drogue et des produits prohibés saisis dans la région de Dosso au Niger

Selon les informations, c’est à Tombo-Garba, un village situé dans la commune rurale de Sambéra (région de Dosso au Niger) que la découverte a été effectuée. En effet, les populations de cette localité ont réussi à découvrir une importante quantité de drogue et de produits illicites. Ces produits sont constitués de 106,865 kilogrammes de chanvre indien et de 23.800 comprimés de tramadol, le tout ayant une valeur de près de 28 millions de francs CFA.

Aussitôt, les habitants de cette localité ont procédé à la saisie de ces produits puis les ont remis à la disposition des éléments de la police régionale de Dosso. Ainsi, lors de la présentation desdits produits mardi dernier, le directeur régional de la police nationale de Dosso, le chef d’antenne de l’OCRTIS de Dosso et le procureur général près le tribunal de grande instance de Dosso ont, chacun en ce qui le concerne, félicité la population de Tombo-Garba. Pour eux, c’est un acte qui honore bien ce village et cette région où le trafic de la drogue prend de l’ampleur. Ils n’ont pas manqué d’encourager les populations à plus de collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du Niger.

Tout comme ses prédécesseurs, le gouverneur de la région de Dosso a invité les autorités administratives et coutumières, les leaders religieux ainsi que les associations socioprofessionnelles à multiplier la sensibilisation afin de mettre fin à ce fléau qui entache la région de Dosso.