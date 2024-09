Une délégation de l’ancienne Assemblée nationale nigérienne, dirigée par le colonel-major Idé Abdou Kambé, a quitté Niamey mardi pour une mission stratégique au Burkina Faso et au Mali.

Le Niger renforce ses liens avec ses voisins

Les autorités militaires du Burkina Faso et du Mali ont réservé un accueil chaleureux à la délégation nigérienne en mission stratégique. Selon un communiqué de l’institution nigérienne, l’objectif principal de cette mission est d’échanger avec les autorités de transition sur la mise en œuvre du traité de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES).

D’après le communiqué, les discussions porteront également sur les stratégies de mise en place des organes législatifs de transition au Mali et au Burkina Faso. Cette initiative illustre la volonté des trois pays de renforcer leur coopération pour un développement plus efficace et efficient.

Il convient de rappeler que, depuis la crise sociopolitique au Niger et les sanctions de la CEDEAO, les autorités militaires des trois pays ont renforcé leur solidarité en tissant de nouveaux liens diplomatiques. La création de l’AES est un exemple concret de cette union.