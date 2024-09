Un drame s’est produit dans l’État de Zamfara, au nord-ouest du Nigeria. Il s’agit d’un naufrage qui a coûté la vie à plusieurs agriculteurs.



Nigéria : plusieurs agriculteurs victimes d’un naufrage à Gummi

Un bateau transportant environ 70 agriculteurs a chaviré samedi 14 septembre 2024 sur la rivière Gummi, causant la mort d’au moins 40 personnes. Selon les faits, les agriculteurs se rendaient à leurs champs lorsque le naufrage s’est produit.



Cependant, les causes exactes de ce tragique événement sont encore inconnues et font l’objet d’une enquête. Les fortes pluies qui ont touché la région ces derniers jours pourraient toutefois avoir rendu les conditions de navigation particulièrement dangereuses, selon des autorités locales.



Pour rappel, cette catastrophe a plongé une communauté rurale dans le deuil et soulève des questions sur la sécurité des transports fluviaux dans la région. À noter également que les intempéries causées par les récentes pluies sont à l’origine de nombreux dégâts dans le pays, dont l’un des plus récents est l’évasion de plus de 281 détenus de la prison centrale de Maiduguri, au nord-est du pays.